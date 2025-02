O que fazem os compositores no Carnaval? Conheça histórias que mostram as mentes criativas Cinco histórias mostram como nascem os sambas-enredos, o que move quem os compõe e quais as principais características das canções... ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 11h46 (Atualizado em 02/02/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Antes que os carros alegóricos sejam concluídos, as fantasias brilhem na avenida e o público cante com sua escola a plenos pulmões, a letra e o ritmo para formar os sambas-enredos das agremiações nascem em um espaço invisível: na imaginação dos compositores no Carnaval. É graças a eles que as histórias se transformam em versos, emoções em melodias, e enredos em sambas que ecoam no Complexo Nego Quirido, em Florianópolis.

Para saber mais sobre a arte e a paixão dos compositores no Carnaval, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Dom Pedro II: Museu Histórico em SC expõe raridades no bicentenário do imperador

Novos Caminhos: 5 estados adotam programa de SC que transforma vida de jovens em acolhimento

Novo secretário da Defesa Civil de SC, Mário Hildebrandt reforça importância de prevenir caos