O som do violino do diabo encanta na Oktoberfest Blumenau O grupo Teufelsgeige, - em português - violino do diabo, se apresentou no domingo (20) na Oktoberfest Blumenau ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 18h29 (Atualizado em 21/10/2024 - 18h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com muito “barulho”, o Teufelsgeige animou os visitantes no domingo (20), na Oktoberfest Blumenau. O grupo se apresentou no Boulevard, prestigiado e aclamado pelos visitantes da festa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Time sobe no Catarinense Série C após vencer um único jogo

• ‘Violino do Diabo’: instrumento para espantar espíritos é tradição na Oktoberfest Blumenau

• Município do Sul de SC terá abastecimento de água comprometido nesta terça, informa Casan



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.