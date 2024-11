O valor que o Avaí tenta aprovar após readequação no orçamento de 2024 O valor que o Avaí tenta aprovar após readequação no orçamento de 2024 ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 27/11/2024 - 12h10 ) twitter

Imagem do Avaí

O orçamento de despesas e receitas do Avaí sofreu um reajuste durante a temporada, tanto que a diretoria executiva tentará aprovar no conselho deliberativo do clube, nesta quarta-feira (27), a readequação apresentada previamente aos conselheiros. A reportagem do portal ND Mais teve acesso aos dados e exemplifica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação financeira do Avaí!

