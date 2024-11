Oasis anuncia dois shows no Brasil em 2025; veja locais e ingressos Oasis anuncia dois shows no Brasil em 2025; veja locais e ingressos ND Mais|Do R7 05/11/2024 - 16h50 (Atualizado em 05/11/2024 - 16h50 ) twitter

Oasis no Brasil

Um dos anúncios mais aguardados do mundo da música, finalmente, aconteceu. A banda Oasis, que anunciou retorno após um hiato de 15 anos, já tem data para tocar, novamente, no Brasil. Os shows foram anunciados nesta terça-feira (5), no site e redes sociais do grupo, liderado pelos irmãos Liam Gallagher e Noel Gallagher.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

