Obra pretende revitalizar e desassorear rio do Brás, em Florianópolis Projeto tem como objetivo eliminar os resíduos do local, associado a casos de mau cheiro, contaminações e casos de alagamento na praia... ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 10h50 (Atualizado em 06/12/2024 - 10h50 ) twitter

Com foco na revitalização do rio do Brás, em Canasvieiras, a Prefeitura de Florianópolis deu início ao desassoreamento da área. Com equipamentos que estão retirando os resíduos do fundo e das margens, a obra faz parte do projeto que prevê devolver à região a qualidade da água e a renovação do espaço. Iniciada na última segunda-feira (2) e com tempo de finalização estimado em seis meses, o foco é reduzir os alagamentos em tempos de chuva.

