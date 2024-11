Obras de viaduto da BR-280 alteram trânsito em SC nesta semana Obras de viaduto da BR-280 alteram trânsito em SC nesta semana ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 04/11/2024 - 09h29 ) twitter

Obras de viaduto da BR-280

A nova fase da construção do viaduto de Guaramirim, no Norte catarinense, afetará o trânsito na BR-280 nesta segunda (4) e terça-feira (5). O trânsito na região será realizado no sistema “pare e siga”.

