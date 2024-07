Obras em São José: Prepare-se para o Trânsito Intenso! Quem precisa dirigir pelas ruas do bairro Kobrasol, em São José, na Grande Florianópolis, deve estar atento ao trânsito no local:... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 02h43 (Atualizado em 31/07/2024 - 02h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Quem precisa dirigir pelas ruas do bairro Kobrasol, em São José, na Grande Florianópolis, deve estar atento ao trânsito no local: três obras acontecem essa semana na região, sendo duas de revitalização do asfalto e uma de alargamento de via.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Atenção ao volante! Obras de revitalização e alargamento impactam trânsito em São José

• Avaí estreia nova camisa 3 e torcedores comentam a novidade

• Duas mulheres e um bebê são resgatados pelo Saer após batida entre carro e carreta em SC