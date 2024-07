ND Mais |Do R7

Obras na BR-101 causam impacto no trânsito do Sul de SC Para a realização de trabalhos de recuperação de pavimento, manutenção e conservação da rodovia, a BR-101, no Sul de Santa Catarina...

Para a realização de trabalhos de recuperação de pavimento, manutenção e conservação da rodovia, a BR-101, no Sul de Santa Catarina, passa por alteração no trânsito entre os dias 15 e 21 de julho. O cronograma dos trabalhos foi divulgado pela CCR ViaCosteira, empresa responsável pela administração do trecho.

