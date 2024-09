Oficinas e shows imperdíveis do Da Cor do Canto em Floripa De 09 a 19 de setembro o coletivo Da Cor do Canto chega em Floripa com seu projeto de oficinas de Formação para a Música Autoral e... ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 16h22 (Atualizado em 05/09/2024 - 16h22 ) ‌



Em circulação pelo estado com seu novo projeto, o coletivo Da Cor do Canto chega em Floripa com as suas oficinas de Formação para a Música Autoral Catarinense. A Capital será última etapa do trabalho que apresentará uma série de ações no mês de setembro.

