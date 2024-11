Oito mil mulheres devem participar do Delas Summit a partir desta quinta, em Florianópolis Oito mil mulheres devem participar do Delas Summit a partir desta quinta, em Florianópolis ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 10h29 (Atualizado em 21/11/2024 - 10h29 ) twitter

Delas Summit 2024

A partir desta quinta-feira (21), oito mil mulheres devem participar do Delas Summit, evento de empreendedorismo que ocorrerá no CentroSul, em Florianópolis. A iniciativa é idealizada pelo programa Sebrae Delas, do Sebrae SC, e a segunda edição quer consolidar os negócios liderados por mulheres.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

