Oktoberfest Blumenau: uma celebração pela sustentabilidade 39ª edição da Oktoberfest Blumenau manteve ações anteriores e adotou a ecoeficiência energética, com diagnóstico sobre o consumo de... ND Mais|Do R7 22/10/2024 - 09h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 09h29 ) twitter

Muito além do chope e diversão, a Oktoberfest Blumenau adota ações focadas na sustentabilidade, uma de suas marcas registradas. Na 39ª edição, a maior festa alemã das Américas manteve as iniciativas de sucesso para a preservação do meio ambiente e implementou uma nova: a ecoeficiência energética.

