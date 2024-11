Onda de assaltos assusta Florianópolis Onda de assaltos assusta Florianópolis ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Onda de assaltos assusta Florianópolis

Um dia depois de dois bandidos armados com revólveres – e um no carro dando cobertura na fuga – assaltarem a casa da minha irmã Kátia no Morro da Cruz, levando todas as suas jóias do cofre e a ameaçando, também fizeram a limpa no Tropicana, armazém e churrascaria uns 500 metros abaixo do mesmo morro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa onda de violência.

Leia Mais em ND Mais:

Alesc Itinerante encerra 2024 em Chapecó com foco em pautas do Grande Oeste

Confira os grupos dos times de Santa Catarina na Copinha 2025

Em carta a Fávaro, CEO do Carrefour pede desculpas e cita alta qualidade da carne brasileira