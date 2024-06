ND Mais |Do R7

Onda de frio: Litoral Norte de SC se prepara para queda na temperatura Uma nova frente fria chegou no Litoral Norte de Santa Catarina na última sexta-feira (28). A previsão do tempo para este fim de semana...

Alto contraste

A+

A-

Uma nova frente fria chegou no Litoral Norte de Santa Catarina na última sexta-feira (28). A previsão do tempo para este fim de semana inclui frio, com uma queda ainda maior da temperatura, chuva e momentos de sol.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Onda de frio: fim de semana no Litoral Norte de SC deve contar com queda na temperatura

• ‘Revolta’: mãe de Nayara Vit diz que irá à Suprema Corte do Chile contra absolvição de acusado

• Gol nos últimos segundos leva SC à semifinal da Copa Mundo do Futsal



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.