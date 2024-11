Onde assistir ao vivo Vasco x Inter pelo Campeonato Brasileiro Onde assistir ao vivo Vasco x Inter pelo Campeonato Brasileiro ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 21/11/2024 - 15h49 ) twitter

Estádio São Januário

Vasco e Inter se enfrentam nesta quinta-feira (21) em duelo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 20h.

