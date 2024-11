Onde assistir Criciúma x Vitória ao vivo e as escalações Onde assistir Criciúma x Vitória ao vivo e as escalações ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 19/11/2024 - 20h09 ) twitter

Estádio do Criciúma

O Criciúma recebe o Vitória nesta quarta-feira (20), às 16h30, no Estádio Heriberto Hülse, pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida é daquela que ‘valem seis pontos’, já que as duas equipes lutam contra o rebaixamento. O jogo tem transmissão ao vivo do Premiere.

