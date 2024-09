Ônibus furtado em Blumenau é encontrado abandonado na rodovia O ônibus do transporte coletivo de Blumenau foi encontrado ainda na manhã de domingo (8), na BR-470 ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 13h28 (Atualizado em 09/09/2024 - 13h28 ) ‌



Um ônibus do transporte coletivo de Blumenau foi furtado no domingo (8), enquanto estava estacionado no Terminal do Aterro, no bairro Salto do Norte.

