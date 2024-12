Ônibus, horário e vagas: tudo sobre o vestibular unificado 2025 da UFSC, IFSC e IFC Vestibular ocorre neste sábado (7) e no domingo (8), com abertura dos portões às 13h; Florianópolis terá frota extra de ônibus durante... ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 21h28 (Atualizado em 06/12/2024 - 21h28 ) twitter

Neste final de semana, 23.961 inscritos participarão do Vestibular Unificado 2025 das instituições UFSC, IFSC e IFC. Os exames acontecerão entre 14h e 19h, com acesso permitido aos locais das provas somente das 13h às 13h45 (após esse horário, os portões serão fechados).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o vestibular e as vagas disponíveis!

