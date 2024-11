Operação Cortejo: ossada humana é achada em casa de empresário do setor funerário preso em SC Operação Cortejo: ossada humana é achada em casa de empresário do setor funerário preso em SC ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 18h49 (Atualizado em 28/11/2024 - 18h49 ) twitter

Operação Cortejo

Uma ossada humana foi encontrada no forro do teto da casa de um dos empresários do setor funerário presos na Operação Cortejo, deflagrada na manhã desta quinta-feira (28), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A origem dos ossos será investigada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes dessa investigação impactante!

