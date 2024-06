ND Mais |Do R7

Operação de resgate: tartaruga é salva de rede ilegal em SC

Durante operação, a Polícia Militar Ambiental de Joinville resgatou uma tartaruga-marinha presa em uma rede de pesca ilegal no Costão da Ilha do Saí, em Itapoá, no Norte catarinense. A guarnição também apreendeu cerca de 30 quilos de camarão na região, que foram doados para uma instituição sem fins lucrativos.

