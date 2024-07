Operação Hot Wheels: Jovem de Criciúma Envolvido em Golpe Milionário A Polícia Civil, por meio da 5ª Delegacia Regional de Polícia (5ª DRP) de Tubarão, com apoio da Diretoria Estadual de Investigação... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 23h53 (Atualizado em 26/07/2024 - 23h53 ) ‌



A Polícia Civil, por meio da 5ª Delegacia Regional de Polícia (5ª DRP) de Tubarão, com apoio da Diretoria Estadual de Investigação Criminal (Deic), deflagrou, no início da manhã desta última quinta-feira (25), a Operação Hot Wheels. O objetivo foi cumprir mandados de buscas e apreensão em endereços ligados ao criciumense, D.O. R, de 35 anos.

