ND Mais |Do R7

Operação policial desarticula organização criminosa ligada ao tráfico de drogas A Polícia Civil do Paraná cumpre nesta quarta-feira (3) 138 ordens judiciais contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de...

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil do Paraná cumpre nesta quarta-feira (3) 138 ordens judiciais contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas no Litoral do estado. A operação tem desdobramentos em Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ‘Lista de vítimas’: operação do PR contra grupo ligado a homicídios tem desdobramento em SC

• A culpa é sempre da mãe? Especialista desmistifica lendas que cercam a psicanálise

• Giro Auto+: carros eletrificados recebem aumento de imposto de importação



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.