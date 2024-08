Operação Policial Desmantela Rede de Tráfico no Litoral Norte de SC Uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul teve integrantes presos em... ND Mais|Do R7 16/08/2024 - 16h36 (Atualizado em 16/08/2024 - 16h36 ) ‌



Uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul teve integrantes presos em Itajaí e Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina.

