Operação Raízes do Cedro: Brasil repatria mais de mil cidadãos do Líbano Além do resgate de 220 pessoas, quinto avião da FAB levou medicamentos e cestas básicas para os brasileiros no Líbano ND Mais|Do R7 13/10/2024 - 20h08 (Atualizado em 13/10/2024 - 20h08 )

Mais um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) deixou Beirute, capital do Líbano, trazendo para o Brasil 220 repatriados. A aeronave decolou às 12h deste domingo (13) e tem previsão de chegada em São Paulo na manhã de segunda-feira (14). Com o quinto voo, a Operação Raízes do Cedro já resgatou mais de mil brasileiros no Líbano.

