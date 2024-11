Operação Silêncio em Balneário Camboriú multa quase 100 motocicletas Durante Operação Silêncio é saúde, Polícia Militar de Balneário Camboriú multou quase 100 motos para cumprir a chamada "lei do silêncio... ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 16/10/2024 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No último domingo (13), a Polícia Militar de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina se fez cumprir a chamada lei do silêncio através da Operação “Silêncio é Saúde”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Lei do silêncio de Balneário Camboriú multa quase 100 motos

• VÍDEO: Ladrão de tornozeleira flagrado durante furtos em série é preso em SC

• O micro-ondas perfeito para você: praticidade no dia a dia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.