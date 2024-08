Oportunidade Imperdível: Concurso Público em SC com Mais de 90 Vagas! Com pouco mais de 19 mil habitantes, a cidade de Papanduva, localizada no Planalto Norte catarinense, está com inscrições abertas... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 17h44 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h44 ) ‌



Com pouco mais de 19 mil habitantes, a cidade de Papanduva, localizada no Planalto Norte catarinense, está com inscrições abertas para concurso público que oferece mais de 90 vagas para diversos cargos.

• Cidade de SC abre concurso público com mais de 90 vagas e salários atrativos