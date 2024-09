Oportunidade imperdível: multinacional abre 59 vagas em SC com salários de até R$ 10 mil Eikto, multinacional chinesa, é uma das maiores fabricante de baterias de lítio da China e busca profissionais de nível médio e superior... ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 10h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 10h02 ) ‌



A empresa multinacional chinesa, Eikto, uma das maiores fabricante de baterias de lítio da China, e líder mundial do setor, está com 59 vagas de emprego abertas na fábrica localizada em Laguna, no Sul de Santa Catarina.

