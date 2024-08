Oportunidade Imperdível: Prefeitura de SC Oferece Salários Altos em Novo Processo Seletivo A prefeitura de Barra Velha, no Litoral Norte do Estado, lançou um processo seletivo com remunerações generosas para diversos cargos... ND Mais|Do R7 07/08/2024 - 18h46 (Atualizado em 07/08/2024 - 18h46 ) ‌



A prefeitura de Barra Velha, no Litoral Norte do Estado, lançou um processo seletivo com remunerações generosas para diversos cargos. Os salários podem chegar até R$ 18,7 mil.

