Oportunidade Imperdível: Vagas com Salários de Até R$ 10,3 Mil em SC! Um processo seletivo aberto pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina busca contratar profissionais para atuarem em Mafra... ND Mais|Do R7 12/08/2024 - 15h06 (Atualizado em 12/08/2024 - 15h06 ) ‌



Um processo seletivo aberto pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina busca contratar profissionais para atuarem em Mafra, no Planalto Norte. Com salários de até R$ 10,3 mil, as vagas são para a Maternidade Dona Catarina Kuss, com inscrições até esta terça-feira (13).

