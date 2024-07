Oportunidades de Emprego em Chapecó: 984 Vagas Abertas! O Balcão de Municipal de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, conta com 984 vagas de empregos disponíveis, em 341 empresas. As entrevistas... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 15h23 (Atualizado em 29/07/2024 - 15h23 ) ‌



O Balcão de Municipal de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, conta com 984 vagas de empregos disponíveis, em 341 empresas. As entrevistas iniciam nesta segunda-feira (29).

