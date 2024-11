Oportunidades de emprego em Joinville com salários atrativos São mais de 2 mil vagas de emprego abertas na cidade ND Mais|Do R7 23/10/2024 - 08h48 (Atualizado em 23/10/2024 - 08h48 ) twitter

Com salários de até R$ 10 mil, o Cepat (Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores de Joinville) atualizou a lista de vagas de emprego disponíveis na cidade do Norte catarinense. Ao todo, são 2.156 vagas incluindo oportunidades para pessoas com deficiência.

