Oportunidades de emprego em Mafra com salários atrativos Processo seletivo preencherá 12 vagas e formará cadastro de reserva; veja como participar ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 19h41



Quem está em busca de uma oportunidade de emprego pode encontrar boas possibilidades no processo seletivo divulgado pela prefeitura de Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina. As inscrições vão até o dia 2 de outubro.

