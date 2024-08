Oportunidades Imperdíveis: 947 Vagas de Emprego em Chapecó! O Balcão de Empregos de Chapecó tem 947 vagas disponíveis em 301 empresas do município do Oeste de SC. Nesta semana, as entrevistas... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 09h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 09h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Balcão de Empregos de Chapecó tem 947 vagas disponíveis em 301 empresas do município do Oeste de SC. Nesta semana, as entrevistas começam na quarta-feira (14); confira as vagas mais urgentes:

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Veja detalhes sobre as 947 vagas de emprego disponíveis em Chapecó

• VÍDEO: ‘Super carga’ de maconha é apreendida com motorista sem CNH em rodovia de SC

• Três cidades de SC estão entre as 50 com mais casos de estupro no Brasil