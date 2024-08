Oportunidades Imperdíveis em Jaraguá do Sul A prefeitura de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, divulgou a abertura de um processo seletivo para contratar profissionais... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 18h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 18h01 ) ‌



A prefeitura de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, divulgou a abertura de um processo seletivo para contratar profissionais da área da saúde. As inscrições vão até o próximo dia 9 de setembro.

