Oportunidades Imperdíveis: Feirão de Empregos em Criciúma! No próximo dia 8 de agosto, quinta-feira, o Grupo Forquilhinha promove um grande feirão de empregos em Criciúma, no Sul de Santa... ND Mais|Do R7 04/08/2024 - 09h46 (Atualizado em 04/08/2024 - 09h46 ) ‌



No próximo dia 8 de agosto, quinta-feira, o Grupo Forquilhinha promove um grande feirão de empregos em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, das 9h às 19h, no Terminal Central.

