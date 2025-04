ORCALI transforma capacitação em diferencial para excelência nos serviços Com um time de 5.000 colaboradores, empresa catarinense investe constantemente na capacitação da equipe na admissão e durante a jornada... ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 09/04/2025 - 14h06 ) twitter

Toda empresa comprometida em entregar mais do que o contratado, naturalmente, se destaca no mercado pela excelência na prestação de serviços e pelo relacionamento próximo com seus clientes. Para garantir altos padrões de qualidade, é preciso investir constantemente na capacitação dos colaboradores e manter um canal de comunicação direto com os clientes, buscando entender suas necessidades e superar expectativas. Esse compromisso faz toda e qualquer empresa se tornar referência em experiência, confiança e qualidade, não importa o segmento.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como a ORCALI se destaca na capacitação e excelência nos serviços!

