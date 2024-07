Os Principais Acontecimentos da Semana em Santa Catarina A última semana foi marcada por vários destaques em Santa Catarina. Entre eles, a curva em 90° que pode inutilizar um acesso ao Contorno... ND Mais|Do R7 28/07/2024 - 17h03 (Atualizado em 28/07/2024 - 17h03 ) ‌



A última semana foi marcada por vários destaques em Santa Catarina. Entre eles, a curva em 90° que pode inutilizar um acesso ao Contorno Viário na Grande Florianópolis, a mulher que perdeu um voo e chamou a atenção por gargalhar no aeroporto, além do novo modelo de monitoramento na Via Expressa e na BR-101 e a ocupação dos leitos de UTI no estado.

