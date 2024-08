Os signos que fazem par perfeito com Virgem Entramos oficialmente na temporada de Virgem! Esses nativos são conhecidos por sua racionalidade e obsessão por organização, mas... ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 16h12 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Entramos oficialmente na temporada de Virgem! Esses nativos são conhecidos por sua racionalidade e obsessão por organização, mas como eles se saem no amor? Com quem será que eles combinam melhor? Para acabar com as dúvidas, o astrólogo João Bidu revela quais signos fazem o match perfeito com Virgem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Praia do São Roque, em Penha, terá novo mirante para observar baleias

• Funcional e elegante: escrivaninha para dar uma repaginada no home office

• Funcionária de concessionária tem perna esmagada por veículo no Sul de SC