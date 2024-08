Ouro para a Espanha: Um Jogo de 8 Gols e Emoção na Final A Espanha ficou com a medalha de ouro no futebol masculino nas Olimpíadas de Paris. Os espanhóis venceram a anfitriã França por 5... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 20h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 20h36 ) ‌



A Espanha ficou com a medalha de ouro no futebol masculino nas Olimpíadas de Paris. Os espanhóis venceram a anfitriã França por 5 a 3, com direito a dois gols na prorrogação.

