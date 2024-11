Outubro Rosa e as novidades em Balneário Camboriú Previsão de aumento no número de câncer de mama em 2025, reurbanização em andamento e nova ciclofaixa na avenida Palestina são destaques... ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 22h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 22h08 ) twitter

Em parceria com o Portal Menina, o ND Mais apresenta as notícias que são destaque em Balneário Camboriú e Blumenau. Entrevistas, reportagens, conteúdos especiais e os principais fatos da região.

