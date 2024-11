Ozempic: nova estratégia para saúde pública no Reino Unido Secretário de Saúde do Reino Unido afirmou que alto número de pacientes obesos contribui para 'sobrecarga' no serviço; medida visa... ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 19h09 (Atualizado em 15/10/2024 - 19h09 ) twitter

O serviço de saúde do Reino Unido divulgou que pessoas obesas desempregadas deverão receber remédios destinados ao emagrecimento – como a semaglutida, popularmente conhecida como Ozempic – para conseguirem retornar ao trabalho. A medida, segundo as autoridades, também está relacionada à sobrecarga do sistema de saúde nacional.

