Padel Solidário: um evento que transforma vidas em Joinville Em sua segunda edição, evento conta com mais de 120 atletas inscritos ND Mais|Do R7 31/08/2024 - 16h51 (Atualizado em 31/08/2024 - 16h51 ) ‌



Esporte e solidariedade se unem neste sábado (31), com o 2° Padel Solidário Salah Shriners, em Joinville. Além da competição, o evento arrecada recursos para a Profis (Associação de Promoção Social do Fissurado Lábio Palatal e Deficiente Auditivo de Joinville), entidade sem fins lucrativos que incentiva ações para a reabilitação de pessoas com fissura labiopalatina.

