Padrasto pagava para abusar de enteada com deficiência intelectual em SC A mãe da adolescente tinha conhecimento dos abusos; o padrasto de 59 anos foi preso em Passos Maia ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 18h47 (Atualizado em 27/01/2025 - 18h47 ) twitter

A Polícia Civil prendeu um homem de 59 anos investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra a enteada de 16 anos, com deficiência intelectual. A prisão ocorreu na noite de domingo (26), em Passos Maia, no Oeste de Santa Catarina.

