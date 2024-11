Pai condenado por crimes horrendos é finalmente preso em SC O homem foi condenado por estuprar as filhas em Ponte Serrada, no Oeste; o homem estava foragido da Justiça e foi preso definitivamente... ND Mais|Do R7 17/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 21h08 ) twitter

Um homem de 41 anos foi preso definitivamente após ser condenado por estuprar as próprias filhas de três e 10 anos – na época do crime – em Ponte Serrada, no Oeste de Santa Catarina. A prisão aconteceu na quarta-feira (16) após o homem, que era foragido da Justiça, ser encontrado na casa da mãe.

