Pai do estudante de Medicina morto pela PM cobra por justiça: 'Quem vai devolver meu filho?' ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 13h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 13h09 )

Pai do estudante de Medicina morto pela PM cobra por justiça

O médico Julio Cesar Acosta Navarro, pai de Marco Aurélio Acosta, estudante de Medicina morto pela PM aos 22 anos, pede por explicações da polícia e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Marco Aurélio, que também estudava Medicina, foi baleado no peito e morreu no Hospital Ipiranga, na manhã de quarta-feira (20).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre este caso que chocou a sociedade.

