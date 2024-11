Pai é preso após defender filhas em Balneário Camboriú Pai esfaqueou homem após ele ter "mexido" com as filhas dele na orla da Praia Central e minutos depois acabou detido pela Guarda Municipal... ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 14h09 ) twitter

Um pai que teria defendido as filhas de 2 e 8 anos no calçadão da praia Central de Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, acabou preso no início da noite deste domingo (20).

