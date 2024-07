Pai pede socorro a policiais após a filha passar a noite apanhando do companheiro em SC As violências domésticas sofridas por uma mulher levaram o pai buscar ajuda na base da PM (Polícia Militar) em Zortéa, no Meio-Oeste... ND Mais|Do R7 19/07/2024 - 14h34 (Atualizado em 19/07/2024 - 14h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As violências domésticas sofridas por uma mulher levaram o pai buscar ajuda na base da PM (Polícia Militar) em Zortéa, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A denúncia foi feita na quinta-feira (18), após a mulher passar a noite apanhando do companheiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Objeto misterioso em casa abandonada vira suspeita de material radioativo em Florianópolis

• Pai pede socorro a policiais após a filha passar a noite apanhando do companheiro em SC

• Leilão de Vini Jr arrecada fortuna; veja valores e os prêmios