Palhoça realiza pré-abertura do Natal nesta quinta-feira; veja programação Palhoça realiza pré-abertura do Natal nesta quinta-feira; veja programação ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 28/11/2024 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Natal em Palhoça

O município de Palhoça realiza, nesta quinta-feira (28), a pré-abertura da programação de Natal 2025. Dentre as atrações, estão apresentações musicais, atividades desportivas e a chegada do Papai Noel. A abertura oficial ocorre no dia 6 de dezembro e a programação vai até o dia 22 de dezembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a programação de Natal!

Leia Mais em ND Mais:

“Sandra” e “A Novidade”: as músicas compostas por Gilberto Gil em Florianópolis

Homem invade hangar e é preso em flagrante dormindo em helicóptero em aeroporto de SC

VÍDEO: Carro colide contra parede, rebate e surpreende em acidente inusitado em Joinville