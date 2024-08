Palmas Brilha Novamente no Futebol Amador de Governador Celso Ramos O tempo ajudou e o Palmas conquistou o bicampeonato do Camfag (Campeonato de Futebol Amador de Governador Celso Ramos). Jogando no... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 12h41 (Atualizado em 26/08/2024 - 12h41 ) ‌



O tempo ajudou e o Palmas conquistou o bicampeonato do Camfag (Campeonato de Futebol Amador de Governador Celso Ramos). Jogando no estádio Engenheiro Leonardo Petrelli, com o apoio do seu torcedor, a equipe se impôs e goleou o After por 4 a 1. O destaque fica para Teto de Aquino Junior, que marcou dois gols.

