Pancadas de chuva e temperaturas de 36°C: saiba como será o tempo em SC no mês de novembro
ND Mais|Do R7 01/11/2024 - 20h09

Previsão do tempo em SC em novembro

A previsão do tempo em SC em novembro indica dias quentes, com temperaturas que podem alcançar até 36°C. Em contrapartida, o mês pode ter frio fora de época, com mínimas que podem chegar a 8°C nas regiões serranas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as previsões climáticas!

