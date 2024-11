Panela no fogo causa princípio de incêndio e morador sofre intoxicação em SC Panela no fogo causa princípio de incêndio e morador sofre intoxicação em SC ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 13h32 (Atualizado em 11/11/2024 - 13h32 ) twitter

Panela no fogo causa princípio de incêndio

Uma panela no fogo causou transtornos em uma edificação em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. O princípio de incêndio causou grande acúmulo de fumaça e terminou com um homem de 57 com sinais de intoxicação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente.

